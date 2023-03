Muito foi dito, embora a verdade apenas pertencesse a ambos. Bruno de Carvalho e Liliana Almeida deixaram os fãs preocupados com os rumores de que o casamento havia terminado. Na origem de toda a situação esteve um vídeo partilhado pelo ex-dirigente do Sporting onde o mesmo pedia desculpas à companheira e assumia as suas "falhas" e "problemas".

Na noite deste domingo, cerca de nove dias depois, o casal voltou a mostrar-se junto e num vídeo em direto partilhado na rede social Instagram, ambos assumiram a existência de uma crise no casamento consumado no passado mês de setembro.

"Não passámos um bom bocado. A Liliana acabou por optar estar com a família no Algarve e eu estive com a minha família aqui em Lisboa. São coisas que acontecem, são coisas normais. As pessoas têm as suas zangas, as suas coisas para limar", começou por dizer Bruno de Carvalho.

O ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' referiu que os esclarecimentos em causa se deveram à preocupação dos fãs, que têm questionado ambos sobre o que se passa.

Liliana, logo depois, confirmou que o relacionamento sofreu uma "crise": "Estamos a cuidar de nós, cada um à sua maneira. Precisámos de um afastamento, que tivemos, e agora vamos lutar para ficar bem perante tudo o que deixámos para trás da nossa vida pessoal. Deixámos muita coisa para trás que agora temos que recuperar, com muito trabalho dos dois e a cuidarmos um do outro".

A cantora explicou ainda que Bruno tem sofrido de "privação de sono", problema que tem vindo a conseguir contornar nos últimos dias. "Está a cuidar dele. Quando uma pessoa tem privação de sono, às vezes, não consegue lidar com o dia a dia", fez notar.

Com os dois esteve ainda Catarina, filha mais velha de Bruno de Carvalho, que chega mesmo a falar para a câmara.

