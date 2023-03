O casamento de Bruno de Carvalho com Liliana Almeida tem dado muito que falar. Depois de um vídeo polémico do ex-presidente do Sporting onde confirmava a sua ausência do aniversário da mulher e pedia desculpas à mesma, os rumores sobre o fim da relação começaram logo a circular.

Mas as especulações não ficaram por aqui e começaram a haver comentários que alegavam que Liliana poderia ter voltado para a ex-namorada, Jaci Duarte.

No entanto, tanto Jaci Duarte como Liliana desmentiram tudo. Jaci publicou no Instagram uma fotografia onde assumia a nova relação com Vitória Pacheco.

Por sua vez, Liliana Almeida publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram onde 'coloca os pontos nos is'.

"Não queria muito vir falar, não me apetecia muito, mas devido a todas as especulações, não metam na festa quem não é da festa. Não façam isso. É como escrevi no story atrás, está lá na Selfie para quem quiser ler, eu sou assim, no meu tempo de falar, no meu tempo de viver. É o meu tempo. Cada um tem o seu. Não precipitem as coisas, não especulem à toa. É devagar, devagarinho. Sempre fui assim, mansa. Sejam mansos", disse. Veja o vídeo na galeria.

De referir que em conversa com a Selfie, Liliana Almeida disse: "Estamos numa fase de nos resguardarmos, de cuidarmos e de darmos a devida atenção a tudo o que deixamos de lado devido às nossas agendas até aqui". Sobre o casamento com Bruno de Carvalho, destacou: "Está tudo caminhando para o bem. Nós somos do bem".

