Bruno de Carvalho lançou o pânico nas redes sociais. O ex-dirigente leonino partilhou no Instagram um vídeo onde surge a dar os parabéns a Liliana, embora a forma como decidiu fazê-lo esteja a levantar o rumor de que os dois estão separados.

"Quero desejar uns bons anos à Liliana. Infelizmente, por culpa minha, não consegui estar ao pé dela", começou por fazer notar Bruno.

"Quero dizer que é uma mulher fantástica que muitas vezes, ou quase sempre, não consegui corresponder. É o que é. Mas são 40 anos e 40 anos é uma data importante. Quero que as pessoas estejam todas calmas porque a única coisa que queria era dar um beijinho e desejar que esta noite seja magnífica. E pedir desculpa por todas as minhas falhas e problemas, que são tantos", acrescentou de seguida.

"A Liliana merece mais, muito mais, e vai ter de certeza absoluta. Beijinho, parabéns. Fiquem todos bem, está tudo super bem mas não poderia deixar de fazer este live para dar um beijinho", concretizou

Veja na galeria o vídeo em causa.

Importa notar que Liliana Almeida, no seu Instagram, mostrou imagens de uma festa de aniversário que contou com alguns dos seus amigos. No vídeo, é possível perceber a ausência de Bruno de Carvalho.

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho conheceram-se em janeiro do ano passado, quando os dois entraram como concorrentes no 'Big Brother Famosos'. O início da relação motivou várias críticas dos espectadores, com alguns a considerarem que Bruno exercia violência psicológica sobre a cantora. Em setembro, e já fora do programa, os dois casaram numa cerimónia que foi transmitida em direto pela TVI.

Siga o link

Leia Também: Bruno de Carvalho cumpriu o desafio e foi assim vestido ao supermercado