"Desafio superado", realçou Bruno de Carvalho através da sua conta oficial de Instagram, dando conta de que cumpriu a missão que os fãs lhe deram e que estava relacionada com o famoso fato de treino verde fluorescente que usou dentro da casa do 'Big Brother Famosos'.

Os seguidores de Bruno de Carvalho ofereceram-lhe recentemente um fato de treino semelhante ao que usou, emprestado, dentro do reality show e fizeram-no prometer que iria ao supermercado assim vestido.

"Lançaram-me o desafio de vir comprar pão com esta roupa", contou no vídeo divulgado na sua página de Instagram, onde surge precisamente nas compras com a referida fatiota.

"Quando nos temos de superar... temos de nos superar e pronto", acrescentou na legenda das divertidas imagens.

