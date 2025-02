Depois de ter vivido o seu primeiro 'bate-boca' dentro do 'Secret Story - Desafio Final', Bruno de Carvalho voltou ao registo hilariante a que já nos habitou nas suas participações em reality shows.

Inesperadamente, o antigo presidente do Sporting atirou-se para cima de Sandrina Pratas enquanto esta estava deitada no sofá. O empresário e DJ acabou de pernas para o ar e quase a fazer o pino.

"Não conseguimos parar de rir com este momento. Quem viu?", escreveu a produção do reality show ao mostrar as divertidas imagens.

