Bruno de Carvalho teve dentro da casa do 'Secret Story - Desafio Final' o seu primeiro bate-boca. Inês Morais foi o 'alvo' do antigo presidente do Sporting.

A jovem confrontou Bruno após este ter manifestado a sua opinião numa dinâmica, referindo que o empresário e DJ optou "pelo caminho mais fácil" na resposta à questão que lhe foi colocada.

Bruno, por seu turno, não gostou da intervenção de Inês Morais e respondeu à letra.

Veja aqui a troca de palavras entre ambos.

Leia Também: Sandrina lavada em lágrimas pela filha: "Estou a sentir que a abandonei"