O pai do concorrente do 'Big Brother' esteve esta terça-feira no 'Você Na TV'.

"Tive um pai muito agressivo", confessou recentemente André Abrantes, concorrente do programa 'Big Brother - A Revolução'. Estas declarações do jovem músico tornaram-se polémicas e deram que falar na imprensa cor-de-rosa, motivo pelo qual foram tema de conversa entre Manuel Luís Goucha e o pai de André Abrantes. O pai do concorrente do reality show da TVI marcou presença no programa 'Você Na TV' desta terça-feira e aproveitou para esclarecer a polémica. "Aquilo que o André fala nao é agressividade física, obviamente. É alguma dureza, porque ele era um miúdo muito irrequieto", garante, dando conta de que André estudava num colégio privado e que quebrava constantemente as regras que lhe eram impostas. Por ser muitas vezes chamado à escola devido aos comportamentos de André, o pai do jovem afirma que tinha de o repreender. E era, talvez, "na forma de falar e de o repreender" que acabava por mostrar a sua agressividade. Importa referir que André diz ter ultrapassado esta fase menos positiva com o pai e que hoje ele é uma dos seus grandes apoios. Leia Também: Sexo no 'BB'? Andreia admite desconforto e diz ter alertado os colegas