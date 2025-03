Foi em conversa com Bárbara Guimarães, no programa 'Irresistível', da SIC Mulher, que Diana Chaves falou dos 'preparativos' para o casamento com César Peixoto. A apresentadora, recorde-se, está noiva desde 2014.

"Apetecer já me apeteceu muitas vezes [dar o nó]. Tinha idealizado casar num sítio que não é muito viável. Tinha idealizado casar na Madeira. Mas levar toda a gente para lá...", começou por partilhar.

A razão de escolher a Madeira não sabe dizer, apenas que "adora" o local e sente-se sempre bem na ilha.

"Sinto-me bem lá. Aterro, respiro fundo e penso: 'por que não venho aqui mais vezes'. Tenho sempre esta sensação", disse, referindo que nestes anos todos foram surgindo alguns contratempos, como indisponibilidade de agenda e também agilizar uma ida à Madeira para todos os convidados não seria tarefa fácil.

"Comecei a pensar que se calhar não é o sítio ideal. Depois tirei daí a ideia, temos tanto sítio bonitos em Portugal [continental]", acrescentou. "Acho que não vai mudar nada na minha vida. Vai ser só a questão da festa, da celebração. Só que como vamos celebrando outras coisas, vai ficando", disse ainda, referindo-se ao casamento.

Diana Chaves e César Peixoto, recorde-se, já têm uma filha em comum, Pilar, de 13 anos.

