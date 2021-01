Tiago Aldeia recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem aos fãs depois de ter ficado a saber dos números de mortes de Covid-19 e os novos infetados, esta terça-feira, 19 de janeiro. Preocupado por causa do agravamento da pandemia em Portugal, o ator apelou para que se cumpram as medidas para travar os casos do novo coronavírus.

"Pessoal a coisa é séria, 218 mortos hoje, somos de momento o pior pais do mundo em número de casos de Covid por milhão de pessoas. E a tendência é aumentar, os hospitais estão no limite, os médicos já tem de 'escolher' quem vai para os cuidados intensivos, e as esperas nas urgências chegam a 9h de espera", começou por escrever.

"Os nossos profissionais de saúde estão esgotados, na linha da frente há quase um ano!! Vamos mostrar o nossa consideração e RESPEITO, ficar em casa e só sair quando for realmente necessário. Depende do civismo e do bom senso de todos nós travar esta pandemia!! Protejam-se", concluiu.

