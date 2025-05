A reação das crianças às consultas no dentista é uma preocupação muito comum nos pais, acabando estas por serem adiadas muitas vezes. O medo/ansiedade da consulta é muito prevalente nas crianças por várias motivos: ambiente novo, pessoas estranhas, barulhos, luzes, cheiros. Em grande parte dos casos o medo/ansiedade estão associados a experiências dolorosas anteriores ou por transmissão dos medos dos próprios pais e familiares.

Segundo a American's Pediatrics Dentistry, a primeira consulta deverá ser quando erupciona o primeiro dente ou até ao primeiro ano de vida. Quanto mais cedo se iniciarem as consultas periódicas, menor será a probabilidade de existir medo/ansiedade, melhor será o comportamento e menor será o risco de problemas de saúde oral.

É de salientar que nas crianças, todas as consultas quer sejam as primeiras ou seguintes devem ser previamente preparadas pelos pais e médico dentista com prática na área da odontopediatria, formando estes uma equipa importante para o sucesso das consultas.

Como podemos acabar com o medo no dentista e tornar a consulta num momento divertido, confortável e seguro para as nossas crianças?

Em casa...

Falar da consulta dias antes sempre com um tom divertido, feliz, otimista explicando que é para ver se os dentes estão fortes e brilhantes;

Explicar que existe um médico muito simpático que tem uns instrumentos para contar os dentes e uma luz que vai ajudar a ver se os dentes estão saudáveis. Aqui podem usar livros, brinquedos, videos, jogos para simular uma consulta divertida.Os próprios pais podem fazer de pacientes ou podem usar a escova das crianças para explicar o que vai ser feito na consulta;

Usar uma linguagem simples, positiva e otimista;

Não transferir medo e ansiedade;

Evitar palavras negativas ( dor, pica, dói-dói, magoar), ameaças ( “se não fizeres acontece isto..”);

As recompensas não devem ser oferecidas se o comportamento for bom, pois muitas vezes podem associar a algo difícil e mau.

No consultório...

Os pais devem fazer as apresentações “ filho esta é a Doutora que te falei, é muito simpática, vamos mostrar o que andamos a treinar em casa”;

A criança deve explorar, mostrar a curiosidade, fazer as perguntas que tem a fazer. Muito importante para começar a criar uma relação de empatia e confiança com o médico dentista;

A participação nas consultas pelos pais é sempre bem vinda se de alguma forma auxiliar o médico na consulta e não o contrário.A consulta de odontopediatria é realizada por profissionais experientes em descrever/explicar as coisas numa linguagem fácil, apelativa e adequada a cada faixa etária;

No final da consulta é sempre bom fazer o reforço positivo usando elogios como “Que corajoso!” ou “Que orgulho!”, isto deixa as crianças contentes e confiantes;

Se por algum motivo as coisas correrem menos bem, é fundamental perceber o motivo pelo qual tal aconteceu procurando arranjar soluções, nunca repreendendo e ameaçando.

Todas estas dicas têm como objetivo tornar as crianças mais confiantes, entusiasmadas, e que demonstrem vontade de voltar à consulta. Para tal é importante a colaboração pais- médico, para tornar as consultas bem-sucedidas evitando assim, situações de medo, ansiedade, pânico etc.

Um artigo da médica dentista Ana Raquel Vieira, da Clínica Santa Madalena.