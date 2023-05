Bruno de Carvalho é a estrela do mais recente vídeo no canal de YouTube de Tiago Paiva. O antigo presidente do Sporting e a mulher, Liliana Almeida de Carvalho, conversaram com o youtuber sobre a experiência no 'Big Brother' e recordaram as polémicas em que se viram envolvidos.

Bruno de Carvalho afirmou considerar que foi criada fora do jogo uma espécie de campanha, feita pelos amigos de Kasha, para o difamar e tornar o músico dos D.A.MA. vencedor.

"É triste que o vídeo mais visto da Carolina Deslandes seja um a difamar-me. Opá, podia ser uma música dela ou ela gorda em fato de banho... Ela é que escreveu isso [disse referindo-se a esta última afirmação sobre a forma física da cantora]", atirou.

"Ela é estúpida, porque não apaga aquele vídeo nem à leia da bala. Porquê? Porque é o vídeo que ela tem com mais visualizações", continuou, referindo-se a imagens nas quais Carolina Deslandes comentava a alegada relação abusiva que se dizia existir entre Bruno e Liliana.

"Eu teria vergonha se fosse a Carolina Deslandes de aparecer com os meus filhos, porque eu também tenho filhas, tenho três filhas e ela ofendeu o pai. Acho que é de uma hipocrisia que aquela coisa apareça a dizer: 'eu amo muito os meus filhos', mas tenha lá uma publicação em que difama os pais das minhas filhas. Acho isso de uma hipocrisia...", continuou, deixando clara a sua revolta.

Bruno de Carvalho, recorde-se, acabou por abandonar o 'Big Brother Famosos' depois de terem sido apresentadas mais de 700 queixas na ERC contra a TVI e uma queixa contra o próprio por "crime público de violência doméstica".

Siga o link

Leia Também: Mãe de Liliana Almeida faz anos. A declaração da cantora