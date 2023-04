Liliana assinalou o dia com uma foto do seu casamento com Bruno de Carvalho.

Liliana Almeida assinalou nas redes sociais o aniversário da mãe, que acontece no dia 26 de abril. A cantora recorreu a uma fotografia do seu casamento com Bruno de Carvalho, onde surge com a mãe, para destacar a data especial. Na legenda escreveu: "Parabéns, mãe! Vida longa e sempre de mãos dadas! Agradeço pela tua vida todos os dias. Deus te proteja e ilumine. Amo-te". Veja abaixo a publicação em causa.