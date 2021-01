Começaram as tensões no 'Big Brother - Duplo Impacto' e é Bruno Savate quem está no centro das atenções.

Na cadeira quente desta terça-feira, vários concorrentes confrontaram o nortenho depois de este ter dito que "lá fora há jogadores muito melhores" dos que os que foram escolhidos para esta edição, nomeadamente Wilson, da 'Casa dos Segredos 3'.

Gonçalo Quinaz, Teresa, Pedro Soá e Rui Pedro não deixaram passar as palavras de Savate em branco e deram origem a uma conversa acesa. Pode rever o momento aqui.

