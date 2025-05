A gala do 'Big Brother 2025' deste domingo, dia 11, foi repleta de emoções. Os moradores da casa mais vigiada do país foram surpreendidos com duas novas entradas: a de Bruno Savate e Renata Reis enquanto capitães.

Depois das primeiras impressões, Savate não se mostrou tímido na hora de apontar as duas pessoas que o deixaram logo de 'pé atrás'.

"A única pessoa que estranho um pouco, que não me identifico, é o Manuel Rodrigues. Tenho um bocado de receio do que ele venha aqui a fazer. Há ali uma sombra nele, um obscuro que eu não consigo ver. E também o Diogo. Não se dá a conhecer, anda aqui muito com base na Carolina, só está a trabalhar para ela, a fazer um jogo de casal", considerou.

Concorda com esta opinião?

Leia Também: Saída do 'Big Brother' foi inesperada e deixou concorrentes em lágrimas