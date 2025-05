Cinha Jardim e Bruno Savate encontraram-se hoje, dia 26, no programa 'Dois às 10'. A comentadora aproveitou a ocasião para confrontar Savate sobre o seu comportamento durante o tempo em que esteve no 'Big Brother', como capitão (juntamente com Renata Duarte).

"Não gostei nada, nada, nada… Achei que o Savate é mais inteligente do que o que foi lá dentro", notou.

"Andou a dar muitas ordens, levou muita informação. Ele sabe melhor do que ninguém estar num jogo destes, chegou lá e em vez de ser ele o engraçado e divertido, não, focou-se muito contra o Nuno e o Diogo", completou.

