As dificuldades económicas que cada um vive ou pelas quais já passou foram o tema debatido na casa do 'Big Brother' na noite desta segunda-feira. O tema levou alguns concorrentes às lágrimas ao recordarem as dificuldades que vivem fora do programa e outros a falarem abertamente sobre o nível de vida tranquilo que com esforço conseguiram conquistar.

No caso de Jéssica, a concorrente admite que tem uma vida estável desde que na Suíça se tornou empresária. Porém, esta garante que a sua prioridade continua a ser ajudar a avó e toda a família.

"Eu ganho bem desde que tenho 19 anos. São quatro anos em que eu ganho bem, ganho muito bem há dois anos. Tenho o meu ordenado. Lá, eu ganho seis, sete mil euros", admite Jéssica, explicando que sempre que pode gosta de se mimar com presentes mais caros.

"Lá é uma vida diferente", explica a jovem de 23 anos, que é descrita pelo 'Big Brother' como "uma empresária de sucesso".

