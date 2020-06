Marco Costa aproveitou a sua rubrica no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para na tarde desta segunda-feira deixar um recado à produção do 'Big Brother'.

"Este fim de semana foram buscar um bolo lá à minha loja para levar para o 'Big Brother', mas o 'Big Brother' não deve gostar muito de mim... tapou com uma fita cola a marca da Receitas Com Segredo", contou o pasteleiro, aproveitando o direto para deixar o recado à produção do reality show.

"Mas não faz mal, eu não me chateio... mas quando eles me convidarem eu vou com uma jaleca da Receitas com Segredo", continuou.

Leia Também: Marco Costa: "Hoje a melhor avó do mundo faz anos!"