Taylor Swift foi um dos grandes destaques da noite do Super Bowl 2024, tendo estado no evento desportivo a apoiar o namorado, Travis Kelce, que jogou pelos Kansas City Chiefs.

A noite foi de muita festa, pois foram os Kansas City Chiefs a levarem a taça, e a cantora celebrou com euforia junto de amigas.

Aliás, a dada altura, a artista foi 'apanhada' a beber uma cerveja de penálti. O momento, como seria de esperar, não tardou a chegar às redes sociais.

De recordar que, entre as caras conhecidas, estiveram também presentes o casal Justin e Hailey Bieber e ainda Jay-Z com as filhas.

No que à música diz respeito, este ano foi Usher o cabeça de cartaz com vários convidados especiais.

