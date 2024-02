Depois de no ano passado ter marcado presença no Super Bowl com a filha mais velha, Blue Ivy, atualmente com 12 anos, desta vez não foi só a menina a acompanhar o pai.

O artista voltou a marcar presença no grande evento desportivo e levou também a filha Rumi, de seis anos.

O rapper entrou em campo com as duas filhas e não faltaram fotografias deste momento. Veja na galeria.

De recordar que quem levou a taça foram os Kansas City Chiefs. No que à música diz respeito, o artista principal foi Usher, tendo subido ao palco com vários convidados especiais.

Entre as caras conhecidas que estiveram no evento destacou-se também o casal Justin e Hailey Bieber, isto porque a modelo surgiu com um novo visual.