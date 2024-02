Além do grande espetáculo de Usher (que levou vários convidados), a 58.ª edição do Super Bowl contou ainda com as atuações de Andra Day, Post Malone e Reba McEntire.

Quem abriu o grande evento desportivo foi Reba McEntire, na noite de domingo, dia 11 de fevereiro, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, com a comovente interpretação do hino nacional.

Antes do jogo, a multidão ouviu ainda Andra Day que cantou o hino 'Lift Every Voice and Sing'. E este foi outro dos momentos altos da noite que rapidamente ficou em destaque nas redes sociais.

Também Post Malone subiu ao palco antes do apito inicial para mais uma atuação comovente, desta vez com a interpretação de 'America the Beautiful'.

Recorde-se que os Kansas City Chiefs conquistaram o título de campeões ao ganharem aos San Francisco 49ers por 25-22.