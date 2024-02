Decorreu na noite de domingo, dia 11 de fevereiro, em Las Vegas, a 58.ª edição do Super Bowl 2024 com os Kansas City Chiefs a levarem a taça. Usher foi o cabeça de cartaz na hora do espetáculo e atuou durante 13 minutos. Mas não subiu sozinho ao palco.

O cantor convidou vários artistas e na lista estavam Alicia Keys, H.E.R., Lil Jon, Ludacris, Will.i.am e Jermaine Dupri.

Alicia Keys atuou com um look que não passou despercebido, da Dolce & Gabbana, em vermelho e cheio de brilho. Inicialmente, a cantora interpretou 'If I Ain’t Got You' e depois Usher juntou-se para a música 'My Boo'.

Usher cantou 'You Got It Bad' com H.E.R. na guitarra, seguindo-se o tema 'Bad Girl', relata a People. Já Will.i.am juntou-se ao artista principal durante a música 'OMG', e Jermaine Dupri foi outro dos convidados surpresa a animar a noite.

A revista destaca ainda que Lil Jon surgiu no meio da multidão a cantar 'Turn Down For Wha' e rapidamente o tema mudou para 'Yeah!'. Já Ludacris chegou para finalizar o espetáculo.

Durante o espetáculo que 'aqueceu' a noite, Usher ficou sem camisola e o momento também não passou despercebido. Veja algumas imagens na galeria.