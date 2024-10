L.A Reid, o produtor que assinou contrato com Usher quando o cantor tinha 14 anos, admitiu que temeu estar a ser "irresponsável" por "confiá-lo ao homem mais folião do país".

As afirmações foram recuperadas do seu livro de memórias, publicado em 2016.

Depois do lançamento de Usher, com o tema 'Call Me a Mack', o produtor da editora LaFace Records sentiu que precisava de ajuda e que o cantor de 14 anos deveria ser mais "arrojado".

Foi aí que se lembrou do amigo Diddy para o ajudar. "Podes pegar neste miúdo e ensinar o teu estilo?", pediu ao rapper, como se pode ler no referido livro, citado pelo Daily Mail.

Reid 'enviou' assim o jovem Usher para aquilo a que chamaram de 'Puffy Flavor Camp'.

Desde então, Usher chegou a revelar que viu coisas que não compreendia com a idade que tinha, nos tempos em que viveu com Diddy.

De recordar que Sean 'Diddy' Combs foi detido no dia 16 de setembro e acusado de crimes de extorsão, tráfico sexual e também relacionados com prostituição.

O cantor encontra-se à espera de julgamento no Metropolitan Detention Center uma vez que, aos olhos da justiça, Combs "representa um perigo - para as vítimas e outros, através da violência física e pelo comportamento - e também um risco de fugir", não tendo os seus pedidos de saída sob fiança sido aceites.

