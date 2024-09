As publicações do cantor norte-americano Usher na rede social X desapareceram todas no domingo e rapidamente surgiram rumores de que o 'apagão' do seu histórico na rede social poderia estar relacionado com a prisão do rapper Sean 'Diddy' Combs, detido no âmbito de uma investigação sobre tráfico sexual.

Este 'apagão' chegou mesmo a ser um dos tópicos de conversa nas tendências do X, levando Usher a fazer um esclarecimento.

"A conta foi pirateada e, caramba, vocês fugiram com ela", escreveu Usher no X ainda no domingo, quando começaram a surgir as primeiras teorias de ligação à polémica de 'Diddy'.

No entanto, os seguidores de Usher não parecem ter ficado convencidos com a justificação.

"Foi pirateado e os piratas informáticos decidiram apagar todos os seus tweets em vez de tweetar coisas aleatórias?", "Claro, 'bro', claro" e "Ninguém está a acreditar nisso, meu. É melhor arranjares uma boa ilha para ires e ficares lá por uns tempos", escreveram no espaço de comentários.

A associação entre os dois artistas foi feita porque Usher e Sean 'Diddy' Combs têm uma relação profissional próxima há anos. Usher trabalha com 'Diddy' desde tenra idade. O rapper foi mesmo o produtor do álbum de estreia de Usher, 'Can U Get wit It', lançado em 1994.

Entretanto, já reapareceram várias das antigas publicações do cantor no X.

Usher está atualmente em tour pelos EUA com o espetáculo 'Usher: Passado, Presente e Futuro'. Os próximos concertos serão em Oakland, Califórnia, Texas e Florida.

Já o músico Sean 'Diddy' Combs foi detido num hotel, em Manhattan, nos Estados Unidos, na noite de 16 de setembro, após ter sido acusado de usar o seu "poder e prestígio" para drogar mulheres e forçar trabalhadores do sexo a realizarem performances sexuais.

O artista tem 54 anos e, apesar de se ter declarado inocente, foi-lhe negada duas vezes, esta semana, a fiança, vendo-se forçado a aguardar os próximos passos do processo em detenção.

Segundo a revista People, o artista está "em choque" e o seu estado mental não é ainda claro, pelo que foi colocado sob vigilância de suicídio enquanto aguarda julgamento no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn.