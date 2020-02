Como nos tem habituado ao longo dos últimos anos, o Super Bowl deixou de ser um espetáculo de desporto para ser mais do que isso: um conjunto de momentos que retratam a atualidade dos dias.

Mas para lá dos anúncios que motivam aplausos ou críticas, houve outro momento – este musical – que não passou despercebido aos olhos da imprensa internacional: a atuação de Shakira e Jennifer Lopez. Durante o espetáculo das cantoras, que contou com coro juvenil, várias crianças – incluindo a filha de Jennifer Lopez - concretizaram as suas prestações dentro de jaulas.

E porquê? De acordo com o portal Mashable, esta terá sido uma mensagem que quiseram deixar aos espectadores do Superbowl para a situação dramática que se vive na fronteira que separa os Estados Unidos do México, onde várias famílias são separadas por não reunirem as condições burocráticas que lhes permitam viver num país que as abriga da violência e condições precárias de que fogem.

Após a retenção nas fronteiras, muitas destas famílias ficam submetidas a um outro conjunto de más condições de vida, razão pela qual as jaulas se tornaram o símbolo deste conflito fronteiriço.

Leia Também: Super Bowl: Shakira e J.Lo arrasaram... e houve uma surpresa inesperada