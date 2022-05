Foi através das stories da sua página de Instagram que José Carlos Malato comentou as imagens da procissão das velas que juntou mais de 200 mil pessoas no Santuário de Fátima, na noite desta quinta-feira, 12 de maio.

"Gosto de Nossa Senhora de Fátima. É poderosa, superior, independentemente das crenças. É mãe que perdeu o filho. Só por isso merece todo o nosso respeito. Como costumo dizer, é uma santa de clínica geral! Avé Maria", começou por escrever.

Numa outra publicação, falando das comemorações do 13 de maio, acrescentou: "Mas a procissão do adeus ainda me comove mais. É uma despedida. É o ficarmos sós. Entregues a nós mesmos. Sem mãe. Somos um cordão umbilical à deriva. Sei bem o que isso é".

