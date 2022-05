Depois de ter recuperado totalmente da Covid-19, José Carlos Malato recorreu à sua página de Instagram para voltar a falar aos fãs.

O apresentador da RTP deixou uma nova mensagem nas stories, este domingo, onde reflete sobre a luta contra o vírus.

"Obrigado por tantas e tão boas mensagens de amigos preocupados com a minha saúde! Hoje foi o primeiro dia sem sintomas da Covid-19. Obrigado também aos cientistas que inventaram as vacinas. Sem elas, e com as minhas comorbilidades, teria sido bem mais difícil", começou por destacar.

"Obrigado à RTP por me ter dado todo o apoio. Obrigado à família e a todas as forças que fortaleceram a minha. Muita solidariedade e empatia por todos os que estão a passar pelo mesmo", acrescentou de seguida.

Numa outra publicação, José Carlos Malato deu novidades sobre a amiga de quatro patas. "Quanto à Joliezinha... Vai fazendo o seu caminho paliativo rodeada de todo o amor que sempre deu e recebeu. Até ao fim", rematou.

