Sofia Vergara está empenhada em encontrar um novo amor. A atriz, de 51 anos, foi vista num encontro com o cirurgião ortopedista Justin Saliman, esta quinta-feira, 1 de fevereiro, noticia o Page Six.

Os dois jantaram num restaurante em Beverly Hills, Califórnia, sendo que à saída foram 'apanhados' pelos paparazzi.

Sempre atenta aos pormenores, Vergara surgiu com um visual chique e elegante, ao conjugar umas calças de cetim pretas com um sensual corpete de renda.

Recorde-se que a primeira vez em que se falou de Sofia Vergara e Saliman foi em outubro do ano passado, três meses depois da atriz ter assinado o divórcio com Joe Manganiello, com quem esteve casada sete anos.

