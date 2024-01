Sofia Vergara voltou a falar abertamente sobre o seu divórcio de Joe Manganiello.

Numa entrevista ao El País, a atriz, de 51 anos, revelou que ela e Manganiello, de 47, não estavam na 'mesma página' relativamente aos planos para a sua família.

Foi precisamente isto que terá levado ao divórcio.

"O meu casamento acabou porque o meu marido era mais novo. Ele queria ter filhos e eu não queria ser uma mãe velha", explicou. "Sinto que não é justo para o bebé. Respeito quem o faz, mas não é para mim", sublinha.

Vergara, que é mãe de Manolo, fruto do seu relacionamento com o ex-marido Joe Gonzalez, acrescentou: "Tive um filho com 19 anos que agora tem 32 anos. Estou pronta para ser avó, não mãe. Por isso, se o amor aparecer, terá de vir com os próprios filhos".

"Estou quase na menopausa, é o curso natural das coisas. Quando o meu filho for pai, é deixar que o bebé fique comigo um pouco, que volte e eu continue com a minha vida. É isso que tenho fazer", completa.

Recorde-se que Vergara e Manganiello anunciaram o divórcio em julho do ano passado, após sete anos de casamento.

Leia Também: Noite de festa. Sofía Vergara posa com jogadores do Inter Miami (e Messi)