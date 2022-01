Sofia Ribeiro foi desafiada pelos seus seguidores do Instagram a partilhar uma fotografia do dia em que, há cinco anos, descobriu o diagnóstico de cancro da mama.

A atriz explicou não ter uma foto do dia exato em que soube a notícia, mas revelou ter marcado presença num evento no dia seguinte. Ainda com a mesma roupa e depois de uma noite sem dormir, Sofia fez o seu melhor sorriso e deixou-se fotografar numa angariação de fundos para crianças com doenças graves.

"Quem leu o meu livro vai perceber. Quem não leu, vou tentar abreviar. Recebi a notícia no dia anterior a esta foto. Do dia, naturalmente, não tenho nenhuma. Mas estava com esta roupa, nem pensar em trocar-me consegui. Não preguei olho mas tinha este compromisso marcado. Um evento da Make a Wish Portugal para angariar fundos para concretizar sonhos de crianças com doenças graves… E fui. Ironias. Por dentro estava um farrapo", revela Sofia ao mostrar a imagem do evento.



© Reprodução Instagram/ Sofia Ribeiro

Sofia Ribeiro, recorde-se, removeu o tumor depois de longos meses de quimioterapia e assim deu por terminados os tratamentos.

