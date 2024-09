Durante o mês de outubro, por cada bilhete vendido, o Amoreiras 360° Panoramic View irá doar 1 euro à Make-A-Wish Portugal, numa campanha solidária que vai permitir que todos os visitantes do miradouro possam contribuir para que mais uma criança, a enfrentar uma doença grave, concretize o sonho de visitar a Disneyland Paris.

Visitar o mundo encantado das suas personagens preferidas é sonho da maioria das crianças apoiadas pela Make-A-Wish Portugal que procura proporcionar momentos de alegria, força e esperança a estas, tal como a jovens até aos 17 anos com a mesma condição.

Ao longo da parceria entre o Amoreiras 360° Panoramic View e a fundação solidária foram concretizados os desejos de nove crianças.

"Estamos muito orgulhosos de continuar a apoiar a Make-A-Wish na sua missão de levar esperança e felicidade a estas crianças, contribuindo todos os anos para realizar viagens de sonho", afirma, em comunicado, a Direção do Amoreiras Shopping Center. "Esta é uma ocasião em que os nossos clientes também estão envolvidos, pois cada visita acaba por tornar-se num gesto de solidariedade," acrescenta.

Segundo Margarida Galvão, Diretora Executiva da Make-A-Wish, a parceira tem contribuído de forma significativa para "fazer realmente a diferença nas vidas de quase uma dezena de crianças e jovens, quando mais precisam".

No total, a Make-A-Wish, já realizou 2054 desejos em Portugal, dos quais 104 no primeiro semestre deste ano. A Fundação nasceu nos Estados Unidos da América em 1980 devido à Chris Greicius, uma criança de 7 anos com leucemia, que tinha um enorme desejo de vir a ser polícia e encontra-se em Portugal desde 2007.

Para além de já ter levado várias crianças à Disneyland Paris, a Make-A-Wish Portugal já proporcionou um dia cor de rosa a uma das crianças, bem como levou outra a conhecer jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol e ainda outra a nada com golfinhos. Um jovem recebeu um telemóvel tal como desejava e um menino conseguiu o seu quarto de sonho.