Pedro Chagas Freitas terá pedido a Cristiano Ronaldo para realizar o sonho de um fã, através da fundação Make-a-Wish.

"Há seis semanas, escrevi uma carta a Cristiano Ronaldo, transmitindo-lhe a vontade maior do pequeno Diogo, que está numa luta que só os heróis de verdade conseguem travar: estar com ele. Hoje, com a ajuda da Make-A-Wish, isso foi possível. Obrigado, Cristiano. A grandeza é simples, e só os simples são grandes. Força, Diogo. Força", revelou o escritor na sua conta de Instagram.

A publicação conta com uma fotografia de CR7 e de Diogo, vestido com uma camisola da seleção de futebol portuguesa, com várias assinaturas.

