Após referir que não iria poder estar presente num evento de Gonçalo Mello, a propósito do lançamento da sua marca de roupa, eis que Sofia Arruda fez um novo esclarecimento sobre a sua ausência a qual, segundo a atriz, envolverá o "tribunal".

"Obrigada por todas as mensagens. Estamos todos bem de saúde. Ontem foi só um dia difícil para pessoas que eu amo e estive indisponível no trabalho e para tentar ajudar ao máximo na vida privada", revelou numa partilha no Instagram.

"Melhores dias virão e tenho a certeza que com a ajuda da justiça tudo acabará por ficar bem", disse ainda, sem revelar pormenores sobre o caso.

