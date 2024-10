Sofia Arruda e a família estão a passar o domingo em casa. Depois de, na manhã deste dia 13 de outubro, a atriz ter partilhado uma fotografia do filho a brincar com a prima no jardim, partilhou outro momento especial.

"O meu primeiro amor é todo ele alegria e cor", pode ler-se na legenda de uma fotografia adorável publicada na sua conta de Instagram.

Nela, vê-se o filho Xavier com dois brincos (ou dois brinquedos de encaixe) bem coloridos nas orelhas.

Também nas suas stories é possível ver a filha Olívia a dormir a sesta. "Quem me dera ter o sono em dia como a minha filha tem."

