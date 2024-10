Sofia Arruda teve um imprevisto familiar "grave" e não conseguiu estar presente no lançamento da coleção de Gonçalo Mello com a Sahoco. No entanto, fez questão de recorrer à sua página de Instagram para mostrar publicamente o seu apoio ao stylist.

"Ontem, por motivos familiares graves não estive presente neste incrível lançamento. Mas desejo toda a sorte do mundo ao querido e talentoso Gonçalo Mello e à sua primeira coleção", pode ler-se numa publicação que fez nas stories esta quinta-feira, dia 10 de outubro.

Veja a mensagem:

© Instagram_sofiaarrudagram

Leia Também: Revelados os concorrentes do novo 'Hell's Kitchen' (entre eles Ágata)