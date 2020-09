Sharon Stone viveu um período muito intenso recentemente. Além da irmã e do cunhado terem sido infetados com o novo coronavírus, como já tinha revelado, o filho precisou de ser operada nessa mesma altura. Momentos difíceis que a atriz lembrou durante a conversa com o Extra.

Agora que está tudo mais calmo, Sharon, de 62 anos, sente-se "aliviada", até porque a irmã e o cunhado finalmente testaram negativo para a Covid-19, depois de terem sido hospitalizados.

"Estou tão aliviada, porque pensava que estava a começar a desmoronar", disse a atriz de 'Ratched'. "Foi muito stressante e o meu filho teve de fazer uma cirurgia na mesma altura", contou, sem revelar mais pormenores sobre o que se passou com o filho. "[A minha vida] estava uma bagunça", afirmou.

Sharon - que tem três filhos, Roan, de 20 anos, Laird, de 15, e Quinn, de 14 - disse ainda do que é que sente mais falta da vida pré-pandemia: "Os abraços. De abraçar os meus amigos".

Leia Também: Sofia Ribeiro: "Isto é um tema que já me deixou muito triste, já chorei"