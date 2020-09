Depois de ter revelado no mês passado que a irmã tinha sido infetada com o novo coronavírus e estava internada no hospital a lutar pela vida, Sharon Stone partilha novo detalhes sobre o estado de saúde de Kelly.

A atriz revela que a irmã, que sofre de lúpus, obteve o primeiro teste negativo para a Covid-19, assim como o cunhado que também está infetado.

"A minha irmã, Kelly, e o seu marido finalmente testaram negativo para a Covid hoje pela primeira vez", contou esta segunda-feira.

Sharon Stone aproveitou ainda o momento para agradecer o apoio dos fãs.

