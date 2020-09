"Sim, o Filosofia encontra-se fechado e neste momento sem expectativas para reabrir", foi com estas palavras que Sofia Ribeiro começou por responder a todos os seguidores que lhe perguntavam sobre o restaurante.

A atriz falou abertamente sobre o negócio, confessando estar com algumas dificuldades que chegaram por causa da pandemia da Covid-19.

"Isto é um tema que já me deixou muito triste, já chorei muito. Este é um projeto que é um sonho de vida, que me saiu do corpo e da alma. Não foi só um investimento financeiro, foi um investimento muito grande pessoal. E é muito duro ver as coisas como elas estão agora. Estava tudo a correr muito bem, as perspetivas eram as melhores, era um projeto vencedor, mas infelizmente não estávamos preparados para isto que o país e o mundo está a viver", disse nas stories da sua página de Instagram, esta sexta-feira.

"Ainda para mais quando falamos de restauração, é muito difícil. O nosso balão de oxigénio era muito pequeno, estávamos abertos há um ano. Agora seria o ano das coisas começarem a evoluírem, a recuperar investimentos, a pensar abrir novos espaços... e depois acontece esta pandemia, entre outras coisas que talvez um dia vos conte", desabafou.

"Tenho um espaço que só posso sentar 34 pessoas, nas condições atuais só posso sentar metade desse número. [...] É muito complicado, difícil", explicou de seguida.

Apesar de continuar de portas fechadas, Sofia Ribeiro, diz, ainda não desistiu do negócio e continua a tentar perceber o que pode fazer para tentar reabrir. "Só vou desistir quando sentir que, de facto, não há mais nada que possa fazer", afirmou.

Veja na galeria os vídeos onde Sofia Ribeiro fala abertamente sobre esta fase difícil.

