Sofia Ribeiro teve um ano em cheio. Depois de ser a protagonista da novela da SIC, 'Senhora do Mar', a atriz aceitou o convite para fazer parte do programa da estação 'Hell's Kitchen'.

Em conversa com o Notícias ao Minuto, no evento GQ Night of the Year, que decorreu no Hotel Tivoli, no passado sábado, dia 23 de novembro, Sofia falou da experiência de estar na cozinha mais quente do país.

A atriz assumiu adorar cozinhar, mas este projeto foi demasiado intenso, exigente e irreal, e Sofia garante que não voltaria a repetir.

Eu aceito esse projeto porque, para mim, foi quase uma volta poética que a vida estava a dar. Mas havia coisas que eu não tinha ideiaComo é que foi esta experiência no 'Hell's Kitchen'?

Foi muito diferente do que eu esperava. Foi a experiência mais intensa, mais irreal que eu vivi. Eu adoro cozinhar. Eu aceitei o projeto porque, para mim, foi quase uma volta poética que a vida estava a dar. O meu primeiro trabalho foi como ajudante de cozinha e, anos depois, com as voltas da vida, volto a uma cozinha de forma profissional e achei que era a vida com um lado romântico, meio que a encerrar um ciclo. Foi com essa disponibilidade que fui de coração aberto para aprender o máximo possível, rodeada de uma equipa incrível, de profissionais de excelência, alta cozinha, mas havia coisas que eu não tinha ideia, não estava preparada.

Não estava preparada para o lado mais agressivo do programa, dos gritos, dos palavrões. Não me enquadro, não me identifico e tento afastar-me desse lado mais intenso

No programa existe um lado mais reality, bem diferente da representação?

Eu não estava preparada para esse lado reality e não estava preparada para o lado mais agressivo do programa, dos gritos, dos palavrões, o problema não é a tensão, nem é o tempo, isso eu vivo constantemente no meu trabalho. Esse lado eu não estava preparada e não me enquadro, não me identifico e tento afastar-me desse lado mais intenso mais na minha vida porque não é o que procuro, procuro exatamente o contrário.

Procuro ter, cada vez mais, uma vida mais equilibrada, mais tranquila, mais sensata, por tudo. Para viver em maior paz e pela minha saúde também e porque, se me acompanham, e eu sei que sim há tantos anos, sabem muito da minha história e sabem que o meu caminho desde muito cedo foi difícil nesse aspeto.

Eu lidei com demasiadas coisas desse género e isto toca-me em lugares que, por mais equilibrada que eu esteja, por mais que eu faça terapia, o nosso corpo tem memória e as marcas estão lá e são lugares que nos fazem despertar sensações e recordações que nós não controlamos e esse lado foi o mais difícil de gerir.

Sabendo o que sei hoje, não aceitava o convite Se hoje fizessem novamente o convite à Sofia, pensaria duas vezes?

Sabendo o que sei hoje, não iria. Eu amei o lado da cozinha, levo dali pessoas para a vida, mas esse lado... não acho que seja necessário, entendo que seja um programa, mas se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha-me resguardado e não tinha aceite. Porque, pondo na balança o lado romântico com que eu estava a ver as coisas, não era suficiente para depois o descascar as feridas que existem. Todos nós temos as nossas.

