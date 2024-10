Sofia Ribeiro é uma das participantes de 'Hell's Kitchen Famosos', o programa da SIC que regressou à estação no domingo, dia 6 de outubro.

A atriz recorreu à sua conta de Instagram nesta segunda-feira, dia 7, para falar da experiência.

"O primeiro já está, daqui para a frente é que vai ser… Estou a gostar muito da experiência, grupo fixe, equipa impecável. Estou a ter oportunidade de aprender mais com os melhores", escreveu Sofia numa publicação onde se vêem 14 fotografias da sua participação.

"E digo-vos, se acham 'ah é feito para a tv'. Não mesmo. Pela minha vida, é à séria. Damos no duro! Cozinhamos à séria e também ficamos com as costas num oito, à séria! Eu já nem me sinto. Restauração e cozinha neste nível é para os rijos", pode ainda ler-se.

Leia Também: "É muito entre o estou a adorar e o socorro onde me vim meter"