"É muito entre o estou a adorar e o socorro onde me vim meter". Foi com estas palavras que Sofia Ribeiro iniciou a publicação que fez na sua página de Instagram, na manhã desta sexta-feira, dia 4 de outubro, onde fala da participação no 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC.

"Não estão a perceber o nível de maluquice! O que vale é que estou rodeada de gente porreira mas meio chalupa, tal como eu", acrescentou junto de algumas imagens dos bastidores das gravações do programa.

"Domingo logo percebem o que quero dizer. Não podem perder na SIC! Vai ser bonito vai… Nestas fotos ainda éramos todos amigos vamos ver se daqui para a frente não dá panelada", completou.

Veja na galeria as imagens que Sofia Ribeiro mostrou aos fãs. Entre os outros rostos conhecidos que também participaram nesta nova temporada estão Ágata, Sofia Arruda e até Bárbara Guimarães.