Joana Marques reagiu publicamente à entrada da amiga Inês Lopes Gonçalves e do marido Daniel Leitão no 'Hell's Kitchen Famosos', que regressou à SIC na noite de domingo, dia 6 de outubro.

"Olha que dois... Para mim nunca cozinharam nada", disse numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

© Instagram_joanamarquespic

Entre as 13 caras famosas que se juntaram nesta nova temporada do programa da estação com o chef Ljubomir Stanisic estão ainda nomes como o pasteleiro Marco Costa, Ágata, Rosa do Canto, Bárbara Guimarães e Marisa Cruz.

