Este domingo, 6 de outubro, estreou a nova temporada do programa da SIC 'Hell’s Kitchen Famosos'.

Não destoando das temporadas anteriores, o chef Ljubomir Stanisic avaliou cada um dos concorrentes individualmente para depois selecionar dois capitães de equipa. Inês Lopes Gonçalves ficou como líder da equipa vermelha e Marco Costa foi o escolhido para a equipa azul.

Antes de iniciarem o serviço, a cantora Ágata desabafou com Marco Costa, afirmando: "Eu vou fazer o pior que é para me ir embora".

Marco Costa não reagiu propriamente bem a este desabafo e iniciou uma troca ‘bruta’ de palavras com a artista.

"É? Queres ir embora, arranja já! Queimar a equipa é que não", respondeu de imediato o líder da equipa azul.

Já durante o serviço, os ânimos exaltaram-se ainda bem e o pasteleiro 'perdeu a paciência' com a "postura e a desorganização" de Ágata: "Bora, Ágata, bora! Mexe as mãos, anda lá! (…) Bora Ágata, mexe esse cu", gritou o pasteleiro. "Oh Ágata, tiveste aí tanto tempo parada, lê a ficha, vê o que é que estás a fazer Ágata!", atirou depois, mais irritado.

