O ano de 2024 foi intenso, preenchido e muito "positivo" para Sofia Ribeiro.

Ao Fama ao Minuto, a atriz fez um balanço, falou de como se sente aos 40 anos e confessou ainda quais os desejos para o próximo ano.

Qual é o balanço deste ano, o ano em que a Sofia fez 40 anos?

De um modo geral foi um ano muito preenchido, cheio de coisas boas, outras não tão boas... Foi um ano extremamente desafiante, acima de tudo. Foi um ano de muito crescimento e, se fosse para fazer um balanço agora, o saldo é mais do que positivo, mas foi um ano com muitos desafios pelo meio.

O desejo é que o próximo ano seja mais tranquilo?

Desejo, acima de tudo, e sempre, embora possa parecer clichê, saúde. Depois o resto nós acabamos por conseguir. Saúde para mim, saúde para os meus e depois estou recetiva para o que está por vir.

A Sofia protagonizou a capa de dezembro da Lux Woman, uma capa muito sensual...

Além da capa estar sexy, acho que ela [a capa] está com bom gosto, está elegante. Estou de collants e fato de banho, e acaba por ser sexy. Mas se formos a ver bem, quase não se vê o corpo. Acho que é a atitude, é a forma como estamos. Sinto-me melhor hoje do que quando tinha 20 anos, sinto-me mais interessante, mais interessada, mais disponível, mais aqui e mais ligada ao que realmente importa. Estou com os valores mais alinhados do que quando tinha 20 anos. Espero chegar aos 60 anos a sentir a mesma coisa e acredito que sim, porque tem muito a ver com a forma como nós nos sentimos.

Quais são os desejos para o próximo ano? O amor é um deles?

Não penso nisso neste momento. A vida é muito mais feliz quando dividida. Mas sinto-me preenchida na minha vida, com as coisas que tenho à minha volta, com o meu trabalho, com o amor e as pessoas que tenho à minha volta. Mas, se aparecer uma pessoa que está alinhada com os meus valores, com os meus princípios, com aquilo que gostava para a minha vida... Estou, acho que estarei disponível. Mas, sinceramente, não estou a pensar nisso.

