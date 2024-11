Sofia Ribeiro costuma partilhar com os seguidores das redes sociais o seu dia-a-dia, as suas conquistas, desafios, medos e também as suas aprendizagens.

Desta vez, a atriz escreveu a conclusão que tirou, depois de vir de uma sessão de terapia.

"Entender não significa tolerar. E empatia, não significa renunciar a limites. No resumo desta quarta-feira, esta é a reflexão da sessão de hoje com a minha psicanalista", terminou.

A acompanhar esta partilha estavam várias imagens do seu dia, como o pequeno-almoco, as compras de supermercado, a sobrinha, entre outros detalhes deste dia da semana.