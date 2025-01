Terminou mais um fim de semana, e Sofia Ribeiro fez, como tem sido costume, um resumo dos melhores momentos para partilhar com os seguidores.

"… do fim de semana", escreveu numa publicação feita na sua conta de Instagram, com um emoji de um coração.

Nas 11 fotografias partilhadas, é possível ver que a atriz jantou fora com as amigas, esteve em arrumações, e passou tempo com as sobrinhas e os animais de estimação.