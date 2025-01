Sofia Ribeiro mostrou aos seguidores da sua conta de Instagram os melhores momentos do seu fim de semana.

Ao longo de 16 fotografias, é possível ver a sua ida ao teatro com amigos, a atriz a ler, a comida destes dias, e momentos com as sobrinhas, com quem vive, desde os trabalhos de casa à desmontagem da árvore de Natal.

"E o vosso como foi?", questionou Sofia aos seguidores, mostrando que também foi ao dentista.