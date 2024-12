A apresentadora partilhou imagens do seu fim de semana com os seguidores do Instagram.

Carolina Patrocínio entrou no mês de dezembro em completo espírito natalício. A apresentadora mostrou o seu fim de semana com os seguidores do Instagram. "Demasiadas mesas de Natal para um fim-de-semana, mas foi assim que entrei em Dezembro", pode-se ler na legenda de uma publicação partilhada na segunda-feira, 2 de dezembro. Nela, é possível ver várias fotografias e vídeos de mesas decoradas com motivos natalícios, uma árvore de Natal, assim como os filhos e sobrinhos, as amigas e o marido da apresentadora. Veja os momentos na publicação que mostramos abaixo.