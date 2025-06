Sérgio Rossi partilhou na sua página de Facebook a notícia da morte de uma fã, tendo lamentado a partida da mesma.

"A Alexandra Ribeiro Almeida partiu e deixou um vazio no coração das fãs do Algarve e no meu. Foi ela que começou a organizar os meus jantares de fans no Algarve", começou por escrever o cantor ao destacar na mesma partilha algumas imagens de ambos.

"Vamos guardá-la para sempre nas nossas memórias e coração. Até um dia, Carlinha", disse, por fim, prestando uma homenagem à falecida fã.

