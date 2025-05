Sérgio Rossi acaba de anunciar uma novidade aos fãs. O cantor decidiu apostar no lançamento de chocolates.

'Pedaços de Amor', assim se chama a pequena caixa de chocolates que contam com uma fotografia do artista.

"E já está disponível mais uma surpresa que vos tinha preparado. Conjuntamente com o meu novo single chegam também os meus 'Pedaços de Amor'. Quando a música toca o coração e o chocolate derrete na alma, nasce algo verdadeiramente especial. Inspirados na essência de Portugal, cada pedaço conta uma história - de terra e mar, de tradição e inovação. Doçura com um toque de flor de sal, intensidade equilibrada com a crocância da amêndoa torrada, profundidade enriquecida pela nobreza da noz", partilhou num vídeo onde mostra o referido produto.