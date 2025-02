Ryan Reynolds reagiu publicamente à morte de um jovem fã, Aiden Waller, de 15 anos, que há três anos que lutava contra um cancro dos ossos.

O ator - que anteriormente tinha convidado o fã para um jogo dos Wrexham AFC - escreveu uma mensagem no Twitter direcionada à mãe do rapaz, expressando assim as suas condolências.

"Sinto muito, Sarah. Ele era pura bondade. Nenhum pai devia passar por isto", pode ler-se na publicação do ator, que também se manifestou no Instagram.

"RIP Aiden Waller", escreveu junto de uma fotografia em que aparece com o jovem fã e que publicou nas stories do Instagram.

